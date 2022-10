Usa: Tulsi Gabbard abbandona il Partito democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex deputata statunitense delle Hawaii ed ex candidata alla Casa Bianca Tulsi Gabbard ha annunciato a sorpresa la sue decisione di abbandonare il Partito democratico. Gabbard, veterana della Guerra in Iraq che nel 2015 era salita alla ribalta come astro nascente dello schieramento democratico, era da tempo in rotta col suo stesso partito, che accusava di aver intrapreso una deriva illiberale ed elitista. L'ex deputata era stata a sua volta isolata dalla maggior parte dei suoi colleghi, che le imputavano posizioni vicine ai conservatori in ambito socio-economico, e contestavano il suo netto profilo non-interventista in politica estera. Gabbard ha annunciato l'abbandono del Partito democratico con un videomessaggio pubblicato ieri, 11 ottobre, nel quale ha rivolto un durissimo attacco alla sua ex formazione politica: "I Democratici di oggi sono ostili alle persone di fede e spiritualità. Demonizzano la polizia e proteggono i criminali a discapito dei cittadini rispettosi della legge. I Democratici di oggi professano i confini aperti e usano la sicurezza nazionale come arma contro gli oppositori politici. E soprattutto, i Democratici di oggi ci stanno trascinando sempre più verso una guerra nucleare", ha affermato l'ex deputata, riferendosi alla crisi in Ucraina e allo scontro frontale con la Russia. Gabbard ha anche accusato i Democratici di perseguire "un governo delle, da e per le elite", e ha sollecitato i "democratici dalla mentalità indipendente" a seguire il suo esempio. Non è ancora chiaro se Gabbard intenda aderire al Partito repubblicano - che a sua volta l'ha spesso accusata di posizioni "pro-russe" - o proseguire invece la propria attività politica da indipendente. (Was)