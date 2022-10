Imprese: Tokyo avvia la produzione di automobili nel Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor ha avviato le operazioni di assemblaggio di automobili presso uno stabilimento a Yangon, nel Myanmar. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui il costruttore di auto giapponese segue un piano sospeso 19 mesi fa a seguito del golpe militare verificatosi nel Paese a febbraio dello scorso anno. Lo stabilimento di Toyota, che si trova nella Zona economica speciale di Thilawa, doveva iniziare ad operare proprio a febbraio dello scorso anno; Toyota ha presentato la domanda per l'avvio delle operazioni commerciali alle autorità della Zona economica lo scorso agosto, e per il momento la produzione mensile dovrebbe ammontare a poche decine di automobili. Ieri i concessionari di Toyota nel Paese hanno iniziato ad accettare ordini per il pickup Hilux. Il piano originale del costruttore, approntato nel 2019, prevedeva un investimento di 52,6 milioni di dollari nell'impianto di Thilawa per la produzione di 2.500 pickup Hilux all'anno. Nel periodo gennaio-agosto le vendite di automobili nel Myanmar sono ammontate a circa 6.500 unità, meno della metà rispetto ai livelli pre-golpe. Il dato riflette anche le difficoltà di produzione e importazione causate dai provvedimenti della giunta per contenere il deflusso di valuta straniera. (Git)