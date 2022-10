Indo-Pacifico: ministro Commercio australiano esclude ingresso della Cina nel Cptpp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio dell'Australia, Don Farrell, ha espresso preoccupazione in merito all'ipotesi di una adesione della Cina all'Accordo globale progressivo di partenariato trans-Pacifico (Cptpp), cui Pechino ha presentato formale domanda di adesione lo scorso anno. Farrel ha sottolineato le dispute commerciali in atto tra il suo Paese e la Cina, pur chiarendo che Canberra resta aperta a un confronto bilaterale con Pechino. La Cina ha presentato domanda all'accordo di partenariato commerciale Cptpp a settembre 2021. Per essere accolta, la domanda di adesione richiederebbe il consenso unanime degli 11 Paesi membri dell'accordo. "Non credo ci sia alcuna prospettiva di una adesione della Cina", ha detto Farrel ieri, nel corso di una visita ufficiale a Tokyo in occasione di un evento imprenditoriale. Le relazioni tra Australia e Cina si sono fortemente deteriorate negli scorsi anni, dopo le accuse mosse da Canberra a Pechino di esercitare influenze indebite sulla politica australiana; l'ostilità è aumentata ulteriormente nel 2020, quando il precedente governo australiano ha preso posizione in favore di una indagine internazionale sul ruolo della Cina nell'origine della pandemia di Covid-19. Pechino reagì imponendo dazi e restrizioni a una serie di merci d'esportazione australiane, che innescarono una disputa tra i due Paesi presso l'Organizzazione mondiale del commercio. (Git)