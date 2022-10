Malesia: Umno restia ad accordo elettorale col partito islamico Pas in vista delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione nazionale dei malay uniti (Umno), storica formazione conservatrice e primo partito della Malesia, sembra intenzionata a rinunciare ad un accordo elettorale col partito islamico Parti Islam SeMalaysia (Pas) in vista delle elezioni anticipate attese in Malesia il mese prossimo, a seguito dello scioglimento del Parlamento da parte del premier Ismail Sabri Yaakob. Lo scrive il quotidiano "Straits Times", secondo cui l'alleanza tra Umno e Pas, cui i due partiti avevano lavorato tramite la firma di un accordo preliminare, è ostacolata dalla riluttanza del partito islamico a troncare i legami con Parti Pribumi Bersatu Malaysia, partito nato da una costola dell'Umno e suo rivale politico. Il vicepresidente dell'Umno, Khaled Nordin, ha dichiarato questa settimana che il suo partito e il Pas correranno come avversari in almeno 27 seggi federali. (segue) (Fim)