© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Malesia ha registrato una crescita del 13,6 per cento su base annua nel mese di agosto, superando le previsioni degli economisti. Lo certificano i dati pubblicati dal governo di quel Paese oggi, 12 ottobre. Gli economisti avevano previsto in media un'espansione del 9,5 per cento. (segue) (Fim)