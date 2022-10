Usa: documenti Mar-a-Lago, dipartimento Giustizia contesta possibile intervento della Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto di negare un intervento della Corte suprema nel caso dei documenti sequestrati ad agosto dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) nella residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, come chiesto dagli avvocati dell’ex presidente Usa. In precedenza, il giudice Clarence Thomas, responsabile delle richieste di emergenza provenienti dall’undicesimo circuito giudiziario degli Stati Uniti, ha chiesto al dipartimento di rispondere entro oggi alla richiesta di Trump. Gli avvocati dell’ex presidente hanno chiesto alla Corte suprema di intervenire nelle indagini, autorizzando Raymond Dearie, il giudice incaricato di condurre una perizia indipendente sui materiali sequestrati a Mar-a-Lago, ad esaminare anche un centinaio di documenti classificati rinvenuti dagli agenti. Una richiesta contestata dal dipartimento della Giustizia. Dearie è stato nominato dalla giudice Aileen Cannon, nominata a sua volta dallo stesso Trump, per esaminare i documenti sequestrati alla ricerca di materiali soggetti al privilegio esecutivo o alla segretezza che caratterizza le interlocuzioni tra avvocato e cliente, e quindi non utilizzabili nelle indagini sui documenti classificati che Trump avrebbe portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato. (Was)