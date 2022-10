Usa: politologo Bremmer contesta Elon Musk, ho sempre scritto senza paura o favoritismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il politologo statunitense Ian Bremmer, presidente di Eurasia Group, ha ribadito di avere parlato con il fondatore di Tesla, Elon Musk, il quale gli avrebbe detto di aver parlato direttamente con il presidente russo, Vladimir Putin, della guerra in Ucraina e delle “linee rosse” del Cremlino. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, Bremmer ha detto di avere scritto “la mia newsletter settimanale sulla geopolitica per 24 anni, senza paure o favoritismi, e questo ultimo numero non fa eccezione: ho sempre ammirato Elon Musk come un imprenditore in grado di cambiare il mondo, ma non lo considero un esperto di geopolitica”. Il commento di Bremmer arriva in risposta ad un tweet pubblicato dal fondatore di Tesla, il quale ha smentito di aver parlato con Putin della guerra in Ucraina. “Abbiamo parlato solo una volta, 18 mesi fa, e abbiamo parlato di spazio”, ha scritto. La settimana scorsa, Musk ha pubblicato su Twitter una lista di condizioni che a suo parere sarebbero funzionali al raggiungimento di un accordo di pace in Ucraina: la riorganizzazione dei referendum nelle quattro regioni che i russi vogliono occupare; il riconoscimento della Crimea come parte della Federazione Russa; la garanzia di forniture idriche alla penisola; e la neutralità dell’Ucraina sul piano internazionale. Questa mattina, Bremmer ha scritto che Musk avrebbe parlato direttamente con Putin prima di pubblicare il messaggio. (Was)