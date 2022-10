Usa: Casa Bianca chiede dimissioni di tre consiglieri comunali di Los Angeles dopo insulti razzisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca si è espressa a favore delle dimissioni di tre membri democratici del consiglio comunale di Los Angeles, per una serie di insulti e affermazioni razziste pronunciate un anno fa durante una riunione, il cui audio è stato pubblicato domenica scorsa dal quotidiano “Los Angeles Times”. La notizia ha provocato veementi contestazioni da parte dell’opinione pubblica e anche l’organizzazione di proteste nella città californiana negli ultimi giorni. Durante il briefing quotidiano con la stampa, la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dichiarato che “tutti i partecipanti a quella riunione dovrebbero dimettersi: il linguaggio utilizzato in quell’occasione è inaccettabile”. Nell’audio è possibile sentire la presidente del Consiglio comunale, Nury Martinez, mentre si riferisce al figlio di colore di un altro membro del consiglio con il termine “changuito”, traducibile con la parola “scimmietta”. Alla riunione hanno partecipato anche altri due membri del Consiglio comunale, Gil Cedillo e Kevin de Leon, oltre al capo della sezione di Los Angeles della Federazione statunitense per il lavoro, Ron Herrera, che lunedì ha annunciato le sue dimissioni. Martinez si è dimessa dall’incarico di presidente e ha annunciato un periodo di congedo, senza tuttavia dimettersi dalla carica di consigliera. (Was)