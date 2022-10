Usa: deputato democratico Smith, sospendere vendita armi a Riad aiuterebbe Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione per un anno della vendita di armi all’Arabia Saudita potrebbe andare a beneficio di Russia e Cina. Lo ha detto Adam Smith, presidente della commissione per i Servizi armati della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, commentando in un intervento sull’emittente “Cnn” la recente proposta avanzata dal senatore Richard Blumenthal e dal rappresentante Ro Khanna, entrambi democratici come lui. “L’Arabia Saudita si sta rivolgendo sempre di più verso Russia e Cina, e questo non favorisce in alcun modo i nostri interessi: la situazione è molto più complessa, e il rapporto tra i nostri Paesi è molto complicato”, ha detto, aggiungendo che sospendere la vendita di armi renderebbe ancora più incerta una relazione già ricca di alti e bassi. “Rischiamo di dare al presidente russo, Vladimir Putin, un alleato nella sua guerra in Ucraina, e di aprire alla Cina le porte del Medio Oriente”, ha detto, aggiungendo che le autorità Usa dovrebbero fare più pressioni su Riad per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani. (Was)