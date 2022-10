Ucraina: Biden, Putin irresponsabile, minacce su armi nucleari non sono razionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, non può “continuare impunemente a parlare del possibile ricorso ad una bomba nucleare tattica” in Ucraina “come se fosse qualcosa di razionale”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una intervista esclusiva con l’emittente “Cnn”. “Gli incidenti sono sempre una possibilità, e nessuno può sapere cosa potrebbe accadere in una simile eventualità”, ha detto, aggiungendo di ritenere “irresponsabili” minacce del genere da parte del leader di una delle maggiori potenze nucleari al mondo. (Was)