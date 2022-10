Usa: Biden sul figlio Hunter, sono orgoglioso di lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di essere “orgoglioso di mio figlio Hunter”. In una intervista esclusiva con l’emittente “Cnn”, il presidente Usa ha risposto ad una domanda sul figlio, che potrebbe essere accusato di reati fiscali e falsa testimonianza per l’acquisto di un’arma da fuoco. “Come tante altre persone, ha fatto degli errori e ha avuto un problema di droga, che ha risolto, ricostruendosi una vita: sono fiero di lui”, ha detto, aggiungendo che il figlio ha scritto un libro per raccontare i suoi problemi. (Was)