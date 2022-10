Giappone: aerospazio, Jaxa invia comando di autodistruzione a razzo vettore Epsilon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per l'esplorazione aerospaziale del Giappone (Jaxa) è stata costretta a inviare il comando di autodistruzione ad un razzo vettore Epsilon questa mattina, a causa di un'avaria che ne ha reso impossibile il controllo a seguito del lancio. Lo ha reso noto l'agenzia tramite un comunicato, secondo cui il razzo Epsilon-6, lanciato dal Centro spaziale di Uchinoura, nella prefettura di Kagoshima, ha esibito un guasto che lo ha fatto errare dalla traiettoria preimpostata a seguito del lancio, costringendo il controllo a terra a ricorrere alla distruzione remota. Il lancio, originariamente in programma il 7 ottobre e già rinviato, avrebbe dovuto collocare in orbita otto microsatelliti. (Git)