Ucraina: G7, attacchi missilistici russi sono crimini di guerra, Putin responsabile (6)

- Per i capi di Stato e di governo del G7, “nessun Paese vuole la pace più dell'Ucraina, la cui popolazione ha sofferto morte, sfollamento e innumerevoli atrocità come risultato dell'aggressione russa”. In solidarietà con l'Ucraina, il G7 accoglie con favore la disponibilità di Zelensky a “una pace equa”. Tale soluzione del conflitto deve includere: “il rispetto della protezione dell'integrità territoriale e della sovranità” sancito dalla Carta dell'Onu; la salvaguardia della capacità dell'Ucraina di difendersi in futuro; garantire la ripresa e la ricostruzione del Paese, anche esplorando strade per impiegare a tal fine fondi della Russia; perseguire i crimini russi commessi durante la guerra”. I capi di Stato e di governo del G7 si dicono poi “profondamente agitati dai danni deliberati” inflitti in “acque internazionali nel Mar Baltico” ai gasdotti Nord Stream 1 e 2. Allo stesso tempo, il gruppo “condanna con forza ogni interruzione delle infrastrutture critiche” e accoglie con favore le indagini sul sabotaggio dei gasdotti tra Russia e Germania. Il G7 agirà “in solidarietà e stretto coordinamento al fine di affrontare l'impatto negativo della guerra di aggressione sulla stabilità economica globale, anche continuando a cooperare per la sicurezza e la l'accessibilità economica dell'energia” tra i Paesi membri e altri. (Geb)