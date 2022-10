Usa: Nasa, la missione Dart ha avuto successo, deviato l’asteroide Dimorphos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Dart (Double asteroid redirection test) della Nasa è riuscita a modificare con successo la traiettoria dell’asteroide Dimorphos, dopo che l’agenzia spaziale statunitense ha fatto schiantare una navicella contro l’asteroide il 26 settembre scorso. Secondo quanto riferito dalla Nasa, la missione si è conclusa con successo e rappresenta il primo test al mondo per la difesa planetaria. Prima dell’impatto con la navicella, Dimorphos impiegava 11 ore e 55 minuti per orbitare intorno ad un secondo asteroide più grande, denominato Didymos: dopo lo schianto, il tempo è stato ridotto a 11 ore a 23 minuti, con una diminuzione di 32 minuti. Gli esperti della Nasa in passato hanno dichiarato che la missione sarebbe stata considerata un successo se si fosse riusciti a modificare la traiettoria dell’asteroide di 10 minuti. “Si tratta di un avvenimento molto importante per la difesa planetaria e per l’umanità”, ha commentato l’amministratore della Nasa, Bill Nelson. (Was)