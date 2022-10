© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniROMA CAPITALE- Il sindaco Roberto Gualtieri interviene al convegno "Don Luigi Di Liegro, l'attualità di una visione", organizzato in occasione del 25esimo anniversario della scomparsa del fondatore dalla Caritas Diocesana di Roma.Roma, Campidoglio (ore 9:30)- Il sindaco Roberto Gualtieri partecipa all'avvio del cantiere del Centro anziani e polivalente. All'iniziativa parteciperà il presidente del Municipio Roma XIV Marco Della Porta.Roma, via Montebruno, 31 (ore 11)- Il sindaco Roberto Gualtieri partecipa alla cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in Studi Politici al Cardinale Matteo Maria Zuppi.Roma, la Sapienza, Aula Magna del Palazzo del Rettorato piazzale Aldo Moro, 5 (ore 17) (segue) (Rer)