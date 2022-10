Ucraina: Biden, Putin "attore razionale" che ha "completamente sbagliato i suoi calcoli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin è "un attore razionale" che tuttavia ha "completamente sbagliato i suoi calcoli" dichiarando guerra all'Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un'intervista rilasciata all'emittente "Cnn". Nel rispondere ad una domanda della giornalista Jake Tapper sulla razionalità di Putin, Biden ha detto "penso che sia un attore razionale che ha seriamente sbagliato i suoi calcoli", definendo "irrazionali" le giustificazioni di Mosca nel conflitto. Biden ha tuttavia distinto fra l'irrazionalità della persona e quella degli atti: "no, non ho detto che (Putin) non è razionale: penso che il discorso, i suoi obiettivi non lo siano", ha chiarito il presidente Usa, osservando che probabilmente quando ha lanciato l'offensiva a febbraio, Putin credeva che gli ucraini avrebbero "accolto a braccia aperte" il suo tentativo di annettere il loro Paese alla Russia. (Was)