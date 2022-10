© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando sento evocare la pace, e lo condivido e va bene, ricordo che manca l’interlocutore, che è Putin”. Così il senatore del Partito democratico Pier Ferdinando Casini, ospite di “Stasera Italia” su Rete4. “Non sarei però così convinto che anche Putin non stia cercando una via d’uscita, perché i danni per la Russia rischiano di essere irreversibili”, ha aggiunto.(Rin)