Messico-Ecuador: accordo libero scambio, negoziato cade su dossier banane e gamberi

- Arrivati a un passo dalla firma, i governi del Messico e dell'Ecuador non hanno raggiunto tuttavia un'intesa definitiva nei negoziati su un accordo di libero scambio bilaterale. Lo ha reso noto oggi il presidente Andrés Manuel Lopez Obrador (Amlo) nella conferenza stampa quotidiana tenuta nel palazzo di governo, precisando che l'accordo è mancato sui dossier relativi a banane e gamberi. "Non abbiamo potuto firmare il trattato di libero scambio perché ci stanno chiedendo di togliere i dazi alle banane e ai gamberi, e questo lascerebbe in svantaggio i produttori nazionali", ha detto Amlo. "Si tratta di vedere dove aprire e dove no", ha aggiunto il presidente chiarendo d'altra parte che "ci sono alimenti che il Paese ha bisogno di importare come per esempio il grano, il riso, il pollo, il sorgo". Il ministro degli Esteri dell'Ecuador, Juan Carlos Holguin, ha ammesso che "il dossier sui gamberi non era stato risolto mentre c'era accordo su banane e tonno". Secondo Holguin, i negoziati proseguiranno ad ogni modo "a livello diplomatico".(Mec)