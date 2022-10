© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sta andando molto bene, leggo fantasiose ricostruzioni sul fatto che saremmo in ritardo, ma come sapete ancora non abbiamo ancora un incarico. State tranquilli che quando dovessimo avere un incarico, non perderemo un minuto di tempo. Sono molto ottimista". Lo ha affermato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, lasciando Montecitorio, in merito alle trattative per la formazione del governo. (Rin)