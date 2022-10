Ucraina: Zelensky chiede all'Onu di inserire Odessa nella lista dei patrimoni Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha chiesto all'Unesco di inserire la città portuale di Odessa nella lista dei luoghi riconosciuti come patrimonio mondiale dell'umanità, nel tentativo di proteggerla dagli attacchi aerei russi. "Dobbiamo fornire un segnale chiaro che il mondo non chiuderà gli occhi sulla distruzione della nostra storia comune, della nostra cultura comune, del nostro patrimonio comune", ha detto Zelenskyy parlando in un video trasmesso ai 58 stati membri delle Nazioni Unite. Per il presidente ucraino, "uno dei passi per questo dovrebbe essere la conservazione del centro storico di Odesa, una bellissima città, un importante porto del Mar Nero e una fonte di cultura per milioni di persone in diversi Paesi", ha detto. (Kiu)