Usa: Casa Bianca, ancora tempo per raggiungere accordo tra sindacati e ferrovie

- Il sindacato Bmwed (Brotherhood of maintenance of way employes division of the teamsters) e le compagnie per il trasporto merci su rotaia hanno ancora tempo fino a novembre per continuare il lavoro svolto finora e raggiungere un compromesso, evitando uno sciopero che metterebbe a rischio il funzionamento dell’economia. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante il briefing giornaliero con la stampa. “L’amministrazione del presidente Biden è impegnata ad evitare uno sciopero per proteggere i cittadini e le imprese, e il rifiuto dell’accordo da parte di un sindacato non rappresenta, per ora una minaccia imminente: significa semplicemente che c’è altro lavoro da fare per raggiungere un compromesso soddisfacente per tutti”, ha detto. (Was)