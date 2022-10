Usa: “Nyt”, amministrazione valuta programma umanitario per ingresso dei cittadini venezuelani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione statunitense sta valutando la possibilità di avviare un programma umanitario per l’ammissione di alcuni cittadini venezuelani nel Paese, per scoraggiare nuovi tentativi di varcare illegalmente il confine tra Stati Uniti e Messico. Due fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al “New York Times” che da ottobre 2021 al confine con il Messico sono stati catturati più di 150 mila cittadini venezuelani. Le fonti hanno spiegato che il programma, se approvato, sarebbe simile a quello predisposto per i cittadini ucraini in fuga dalla guerra, anche se potrebbe incontrare l’opposizione del Partito repubblicano. Allo stato attuale, la mancanza di relazioni diplomatiche con Caracas non consente agli Stati Uniti di rimpatriare molti dei venezuelani che arrivano al confine, consegnandosi alla polizia di frontiera. Solitamente a queste persone viene consentito di rimanere temporaneamente negli Stati Uniti, per il tempo necessario a concludere il processo per il rimpatrio. (Was)