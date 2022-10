Usa: 6 gennaio, servizi segreti consegnano un milione di comunicazioni elettroniche alle autorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi segreti statunitensi hanno consegnato alle autorità i materiali relativi a circa un milione di comunicazioni elettroniche inviate e ricevute dagli agenti durante l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e nelle giornate immediatamente precedenti. Due fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Nbc News” che tra le comunicazioni consegnate non sono presenti messaggi di testo, ma email e “altri messaggi elettronici”. Le nuove informazioni potrebbero aiutare le indagini sulle rivolte del 6 gennaio, facendo emergere nuovi dettagli sui possibili contatti tra alcuni agenti e i manifestanti, sulle misure messe in campo per proteggere l'ex vicepresidente Mike Pence e su quanto è avvenuto all’interno della macchina di Donald Trump, che avrebbe ordinato agli agenti che erano con lui di portarlo al Campidoglio durante l’assalto. “Abbiamo sempre collaborato con la commissione d’inchiesta sul 6 gennaio, e continueremo a farlo: non è stato possibile recuperare i messaggi di testo, ma abbiamo condiviso una importante quantità di informazioni relative a email, trasmissioni radio, chat sull’applicazione Microsoft Teams e altre comunicazioni di natura operativa”, ha commentato Steve Kopek, un portavoce dei servizi segreti. (Was)