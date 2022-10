Usa: vice segretaria Sherman con direttore generale per la difesa francese, focus su Ucraina e Corea del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato il direttore generale francese per la difesa e la sicurezza nazionale, Stephane Bouillon. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso il futuro della cooperazione bilaterale a sostegno dell’Ucraina, durante l’invasione russa. Entrambi hanno ribadito la preoccupazione di Stati Uniti e Francia per i recenti lanci di missili balistici da parte della Corea del Nord. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla non proliferazione e al contrasto al cambiamento climatico. (Was)