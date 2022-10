Ucraina: G7, attacchi missilistici russi sono crimini di guerra, Putin responsabile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 riafferma “pieno sostegno all'indipendenza, integrità territoriale e sovranità dell'Ucraina nei suoi confini internazionalmente riconosciuti”. In conformità con il diritto internazionale, in particolare con la Carta dell'Onu, il Paese ha “il legittimo diritto di difendersi dall'aggressione russa e di riprendere il pieno controllo del suo territorio all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti”. Al riguardo, i capi di Stato e di governo del G7 hanno rassicurato Zelensky che sono “imperterriti e fermi” nell'impegno a fornire all'Ucraina “tutto il sostegno di cui ha bisogno per sostenere la sua sovranità e integrità territoriale”. In particolare, i leader del gruppo evidenziano: “Continueremo a fornire supporto finanziario, umanitario, militare, diplomatico e legale e resteremo fermamente con l'Ucraina per tutto il tempo necessario”. Allo stesso tempo, il G7 si impegna a sostenere l'ex repubblica sovietica “nel soddisfare le sue esigenze di preparazione per l'inverno”. (segue) (Geb)