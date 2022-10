© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla sessione inaugurale della Conferenza Internazionale Zero Emission Mediterranean 2022.Fiera di Roma – Ingresso Est, viale A.G. Eiffel – Room Alessandro Volta (ore 10)- L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato interviene, insieme all'assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio Valentina Corrado, all'inaugurazione dello stand di Roma Capitale e Regione Lazio presso la Fiera TTG Travel Experience 2022.Rimini, Quartiere Fieristico, via Emilia, 155 (ore 10:30)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla conferenza stampa sui risultati della campagna per la raccolta degli oli minerali usati promossa dal Conou – Consorzio Nazionale Oli Usati.Ostia, Porto Turistico di Roma, Sala conferenze, Lungomare Duca deli Abruzzi 84 (ore 12)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi partecipa alla messa a dimora di un albero nell'ambito delle celebrazioni del centenario del quartiere di Torre Maura.Roma, Parco delle Canapiglie, via delle Canapiglie (ore 17:30) (segue) (Rer)