19 luglio 2021

- VARIE- Incontro promossp da Filca Cisl "Dal cratere alla rinascita speranze e prospettive del territorio".Amatrice, auditorium della Laga (ore 9:30)- Evento di presentazione del "Rapporto di Sostenibilita' Territoriale dell'area Industriale dei comuni di Frosinone e Ferentino" Obiettivo valorizzare le iniziative di un campione di aziende, operanti all'interno di una ben identificata area industriale, in tema di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e con specifico riferimento ad alcuni Goal e Target di Agenda 2030. Tale iniziativa, condotta nelle aree di Frosinone e Ferentino, è stata promossa dalla Fondazione Fabrica dei Talenti e realizzata grazie alla collaborazione tra Unindustria e la Fondazione Bruno Visentini di Roma. Interventi di Angelo Camilli Presidente di Unindustria, Miriam Diurni Presidente di Unindustria Frosinone.Frosinone (ore 10)- Presentazione della Relazione Annuale 2021/2022 dell'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale. Verranno illustrati e proiettati i risultati della nuova edizione della Relazione Annuale, un importante momento di sintesi delle attività di analisi e monitoraggio di qualità erogata e percepita dei servizi pubblici capitolini: rifiuti e igiene urbana, verde, trasporti, sociale, cimiteri, servizi a rete, cultura, turismo, servizi on line. La Relazione contiene anche i risultati della XV Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma, con i voti dei romani sui servizi, le aspettative e i livelli di soddisfazione.Roma, sede ACoS, in via San Nicola da Tolentino 46 (ore 11) (segue)(Rer)