Repubblica Ceca: ucraini manifestano a Praga contro i bombardamenti

- Decine di cittadini ucraini si sono radunati a Praga per condannare la raffica di missili sganciati questa settimana dall'esercito russo sulle città dell'Ucraina e per chiedere ai Paesi dell'occidente di fornire a Kiev una maggior numero di armi per difendersi. Lo riferisce la "Cnn", mentre sui social scorrono immagini delle bandiere ucraine sventolate. La manifestazione si tiene oggi per la seconda serata consecutiva.(Vap)