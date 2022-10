Usa: Casa Bianca monitora nuove sottovarianti, fiducia su efficacia dei vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi stanno monitorando con attenzione una serie di sottovarianti del ceppo Omicron del Covid-19, ma rimangono fiduciose sull’efficacia dei vaccini. Lo ha detto il coordinatore per la risposta alla pandemia di Covid-19 negli Stati Uniti, Ashish Jha, durante un briefing alla Casa Bianca. “Stiamo monitorando con attenzione alcune sottovarianti che stanno evolvendo rapidamente in tutto il mondo, incluse alcune che hanno mostrato una certa resistenza ai trattamenti”, ha detto, aggiungendo che i ceppi in questione derivano dalle sottovarianti Ba.2 e Ba.5 del ceppo Omicron. “Il nostro vaccino aggiornato dovrebbe continuare a garantire un elevato grado di protezione, e siamo fiduciosi”, ha aggiunto Jha. (Was)