Ucraina: G7, attacchi missilistici russi sono crimini di guerra, Putin responsabile (2)

- Nel suo intervento, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha sostenuto che questi attacchi devono spingere i Paesi a sostenere Kiev con la stessa determinazione mostrata finora. “Condanniamo con forza i bombardamenti sui civili e sulle infrastrutture civili da parte della Russia”, ha dichiarato il premier. Il G7 ricorda che ha imposto e continuerà a imporre “ulteriori costi economici” alla Russia, anche su persone fisiche e giuridiche all'interno e all'esterno dei suoi confini che forniscono “sostegno economico” ai suoi tentativi illegali di “cambiare lo status” del territorio ucraino. Allo stesso tempo, il G7 deplora “i passi deliberati” di Mosca verso l'escalation, come la mobilitazione parziale dei riservisti e “l'irresponsabile retorica nucleare, che sta mettendo a rischio la pace e la sicurezza globale”. Il G7 riafferma poi che “qualsiasi utilizzo di armi chimiche, biologiche o nucleari” da parte della Russia” avrà “severe conseguenze”. Il gruppo condanna anche le azioni della Russia nella centrale nucleare di Zaporizhzhia “dell'Ucraina” e la pressione che esercita sul personale dell'impianto. Questa è “un'ulteriore escalation irresponsabile” e la Russia sarà ritenuta “responsabile per ogni incidente” nel sito causato dalle sue azioni. La sicurezza della centrale è, infatti, fondamentale e il G7 sostiene l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) a tal riguardo. (segue) (Geb)