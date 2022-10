Ucraina: G7, attacchi missilistici russi sono crimini di guerra, Putin responsabile (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prospettiva di “una soluzione di pace praticabile nel dopoguerra”, i capi di Stato e di governo del G7 rimangono “pronti a raggiungere accordi insieme ai Paesi e alle istituzioni interessati e all'Ucraina sulla sicurezza durevole” dell'ex repubblica sovietica, nonché “altri impegni” che possano contribuire alla sua difesa. Nelle parole di Draghi, “il nostro obiettivo deve essere la pace, ma una pace che sia giusta e voluta dall’Ucraina”. L'impegno del G7 mira, allo stesso tempo, a “scoraggiare una futura aggressione russa”. Intanto, il gruppo continuerà a coordinare l'impegno per soddisfare “le urgenti necessità” dell'Ucraina in materia di materiale militare e per la difesa. Al riguardo, il G7 attende i risultati della Conferenza internazionale di esperti sulla ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'Ucraina, che si terrà a Berlino il 25 ottobre. (segue) (Geb)