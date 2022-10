© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L'assessore al Turismo ed Enti Locali, Valentina Corrado partecipa a "Roma & Lazio Experience - Inaugurazione stand Regione Lazio e Roma Capitale", organizzato in occasione del TTG Travel Experience.Rimini, presso il Quartiere Fieristico di Rimini, in via Emilia, 155 (ore 10:30)- L'assessore al Turismo ed Enti Locali, Valentina Corrado partecipa a "Tipicità dell'offerta enogastronomica romana. Promozione turistica, strumenti e nuovi scenari di mercato", organizzato in occasione del TTG Travel Experience.Rimini, presso il Quartiere Fieristico di Rimini, in via Emilia, 155 (ore 14)- L'assessore al Turismo ed Enti Locali, Valentina Corrado partecipa a "Le nuove frontiere del turismo integrato di Roma e Lazio. L'importanza della rete tra Enti e Operatori", organizzato in occasione del TTG Travel Experience.Rimini, presso il Quartiere Fieristico di Rimini, in via Emilia, 155 (ore 15)- L'assessore al Turismo ed Enti Locali, Valentina Corrado partecipa a "Lazio: ritorno al futuro. Eventi, opportunità e nuovi scenari", organizzato in occasione del TTG Travel Experience".Rimini, presso il Quartiere Fieristico di Rimini, in via Emilia, 155 (ore 16) (segue) (Rer)