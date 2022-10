Scozia: Corte suprema britannica, serviranno mesi per decidere su nuovo referendum per indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi la Corte suprema britannica ha iniziato a esaminare la richiesta del governo scozzese di organizzare un nuovo referendum sull’indipendenza, senza l’accordo con Londra. Lo ha reso noto il quotidiano “The Telegraph”. La premier scozzese, Nicola Sturgeon, si è detta fiduciosa di poterlo organizzare il 19 ottobre 2023, ma che la consultazione deve avere gli opportuni crismi giuridici ed essere internazionalmente riconosciuta. La Corte ha riferito oggi che ci vorranno mesi prima che arrivi una decisione sulla possibilità dell’esecutivo scozzese di indire un secondo referendum dopo quello del 2014. All’epoca a favore dell’indipendenza si era pronunciato quasi il 45 per cento dei votanti contro il 55 per cento dei contrari. L’attuale premier britannica, Liz Truss, così come il suo predecessore, Boris Johnson, si sono sempre detti contrari a consentire una seconda consultazione referendaria. (Rel)