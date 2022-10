© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Germania rispetto a noi non ha stoccaggi e dunque deve preventivare una cifra superiore. Da noi, forse, ne bastano meno rispetto a 200 miliardi” per far fronte alla crisi energetica perché “con 60 miliardi si può riuscire a mettere un tampone e far ripartire la produzione”. Lo dichiara il parlamentare della Lega Federico Freni, ospite del Tg2 Post, su Rai2.(Rin)