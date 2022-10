Ucraina: ministro Difesa turco Akar a colloquio con omologo russo Shoigu, focus su cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo russo, Sergej Shoigu, al quale ha espresso l'urgenza di dichiarare un cessate il fuoco nel conflitto in corso in Ucraina. Come riferito in una nota del ministero turco, il colloquio ha fatto emergere una comune "comprensione" sulla necessità di far tacere le armi. Da parte del ministro Akar "è stata sottolineata l'importanza di dichiarare urgentemente un cessate il fuoco al fine di prevenire ulteriori perdite di vite umane e ristabilire la pace e la stabilità nella regione, ed è stato osservato con piacere che esisteva un'intesa comune in merito al cessate il fuoco", si legge nella nota. (Res)