Energia: Casa Bianca, Opec+ ha allineato la sua politica con obiettivi russi in Ucraina

- I Paesi Opec+ hanno deciso di allineare la propria politica energetica con gli obiettivi della guerra iniziata dalla Russia in Ucraina. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, commentando durante il briefing giornaliero con la stampa il taglio alla produzione di due milioni di barili al giorno recentemente annunciato dalle nazioni Opec+. “Si tratta di una ragione in più per ripensare il nostro rapporto con gli Stati Uniti: nelle prossime settimane e mesi monitoreremo con attenzione qualsiasi nuovo sviluppo, e prenderemo le nostre decisioni in accordo con i nostri alleati e con il Congresso”, ha detto. (Was)