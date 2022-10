Afghanistan: repressione contro donne, Usa approvano restrizioni al visto per rappresentanti talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato restrizioni all’emissione di visti nei confronti di una serie di personalità all’interno del regime dei talebani e rappresentanti dell’apparato di sicurezza afgano, responsabili in vari modi delle politiche restrittive, della repressione e della violenza ai danni delle donne nel Paese. Lo ha detto in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Dal divieto di accesso alle scuole di secondo grado o superiori alle restrizioni all’entrata nel mondo del lavoro, fino alle limitazioni alla libertà di movimento e di espressione, alla privacy e agli atti di violenza fisica, come gli arresti e la detenzione forzata”, ha detto, aggiungendo che i talebani stanno impedendo alle donne afgane di “partecipare alla vita pubblica del Paese, sebbene in passato abbiano detto che faranno rispettare i diritti umani di tutti i cittadini”. Il capo della diplomazia statunitense ha poi invitato la comunità internazionale ad approvare misure analoghe. (Was)