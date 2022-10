© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Serietà e dedizione non bastano, non sono sufficienti. Serve qualcosa in più, serve coraggio! Buona legislatura a tutta la comunità del Movimento 5 stelle”. Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, allegando un video di un passaggio del suo intervento in occasione dell’assemblea degli eletti del partito, questa mattina a Montecitorio. (Rin)