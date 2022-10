Ucraina: Zelensky chiede l’esclusione della Russia dall’Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia dovrebbe essere espulsa dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco). Lo ha chiesto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Cari difensori dei successi educativi, scientifici e culturali dell’umanità, ditemi per favore perché i rappresentanti russi sono ancora tra di voi”, ha chiesto Zelensky in un messaggio all’Unesco. “Come possono esserci tra voi i rappresentanti di uno Stato terroristico che è orgoglioso della distruzione causata a un altro Paese?”, ha continuato. (Kiu)