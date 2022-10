Lazio 2023: Gualtieri, in regione campo largo ha lavorato bene, ora alleanze laiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il mio augurio è che Nova possa continuare a crescere e a fornire il suo prezioso contributo" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- In Regione Lazio il campo largo ha lavorato bene. Ora sulle alleanze serve ragionare in modo laico. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del Festival delle città dell'Associazione delle autonomie locali (Ali), presso il complesso monumentale del Pio Sodalizio dei Piceni. "A Roma c'era un sindaco uscente del M5s (Virginia Raggi, ndr) che aveva lavorato molto male - ha spiegato Gualtieri -. Quindi, non aveva senso allearsi con loro. Ma nella Regione Lazio c'è una maggioranza", a guida Pd "che comprende il M5s, ma anche Italia viva di Renzi e Azione di Calenda, e che ha lavorato molto bene, senza mai litigare. Credo - ha sottolineato Gualtieri - sia di buon senso affermare che è meglio non dire 'o mi alleo con uno o con l'altro'. Dunque, sulle alleanza, bisogna fare i ragionamenti in modo laico", ha concluso Gualtieri. (Rer)