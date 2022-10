Ucraina: Letta, Putin minaccia grave a Europa, non passerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi drammatici mesi sotto la guida dell'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, i Paesi europei hanno perseguito, e poi dimostrato, un'unità sostanziale in politica estera come mai si era vista finora nel bloccare la "prepotenza putiniana". Lo ha detto a Madrid il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo alla cerimonia di premiazione di Borrell organizzata dalla Fundacion Carlos de Amberes. Letta ha evidenziato che grazie a questa unità "è stato possibile difendere i principi intangibili della inviolabilità delle frontiere e del divieto di ingerenze interne che si sono potuti esprimere grazie soprattutto al coraggio del popolo e dei dirigenti ucraini". Per il segretario del Pd "mai abbiamo vissuto una sfida così pericolosa come quella che Putin oggi sta portando" ed è "indubbio che, proprio perché conosceva le strutturali debolezze dell'Unione Europea in materia di politica estera, Putin ha pensato di sfruttare queste divisioni e queste debolezze per tentare di ottenere il risultato più ambizioso". Tuttavia, secondo Letta è proprio lì che il presidente russo ha "sottovalutato noi europei e soprattutto ha sottovalutato Josep Borrell, il capo della diplomazia europea". (Spm)