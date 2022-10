Milano: De Chirico (FI), Amicone escluso da famedio, Pd fazioso anche davanti alla morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono molto dispiaciuto e sbigottito nell'apprendere che Luigi Amicone, mio compagno di banco a Palazzo Marino per 5 anni, sia stato escluso dall'iscrizione tra coloro che hanno reso grande la nostra città. Mi rendo conto che le sue posizioni non fossero condivise da tanti, in alcuni casi anche da me, ma penso che Milano gli debba qualcosa”. Lo afferma in una nota Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Milano. “Il PD si è dimostrato fazioso anche in questa occasione. Eppure - prosegue - gli esponenti democratici plaudirono alla mia proposta di dedicare l'Ambrogino alla memoria a Filippo Penati, l'anno della sua scomparsa. Mi auguro che nessuno del partito di maggioranza relativa dell'attuale maggioranza abbia la facciatosta di presentarsi, settimana prossima, alla commemorazione che si terrà in Consiglio comunale”.(Com)