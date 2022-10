Milano: Truppo (Fd’I), decisione su famedio sembra presa da Cremlino di Breznev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A prescindere dalle strumentali, e anche un po’ vigliacche, esclusioni che denotano la assoluta carenza di sensibilità democratica della sinistra milanese, mi viene da domandare se i rappresentanti del progressismo cittadino si siano mai resi conto che Milano non è una sezione del PCI, ma una complessità di anime e sentimenti diversi che insieme hanno contribuito a rendere grande questa città”. Lo afferma in una nota Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Milano. “Leggendo molti dei nomi iscritti oggi, persone sicuramente per bene e degne di rispetto - prosegue- almeno quanto gli esclusi, troviamo senatori del PCI, sindacalisti e segretari del PCI cittadino, candidati alle primarie del PD, maître a penser della sinistra storica…mi viene da pensare che la decisione, invece che a palazzo Marino oggi, promani dal Cremlino anni ‘80 di Breznev”.(Com)