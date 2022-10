Usa: Tesoro, multa da 24 milioni a piattaforma per lo scambio di criptovalute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tesoro statunitense ha annunciato una multa da 24 milioni di dollari nei confronti di Bittrex, una piattaforma per lo scambio di criptovalute che avrebbe autorizzato le transazioni di entità provenienti da Paesi sottoposti a sanzioni Usa. In una nota, il Tesoro ha spiegato che, tra il 2014 e il 2017, Bittrex ha autorizzato transazioni per oltre 263 milioni di dollari da parte di clienti provenienti da Cuba, Iran, Sudan, Siria e dalla regione della Crimea. Alla prima multa se ne aggiunge anche una seconda, da cinque milioni, per aver violato alcune regole in materia di riciclaggio di denaro. “Dalla sua fondazione, Bittrex ha sempre lavorato diligentemente e in buona fede per rimanere in linea con la legge degli Stati Uniti”, ha commentato la piattaforma in una nota. (Was)