Lazio 2023: direzione Pd, lavorare per proseguire modello per prossime elezioni regionali

- L'assemblea e la direzione regionale del Partito democratico del Lazio, riunite questo pomeriggio nella sede del Nazareno, "hanno approvato all'unanimità la relazione del segretario Bruno Astorre. La discussione ha confermato il mandato al Segretario e a tutto il gruppo dirigente di lavorare per la prosecuzione del modello Lazio in vista delle prossime elezioni regionali". Lo comunica in una nota il Partito democratico del Lazio. (Com)