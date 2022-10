Milano: presidenza consiglio comunale, mai discusso di Amicone al famedio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla polemica sulla mancata iscrizione del nome di Luigi Amicone al famedio del cimitero monumentale di Milano, la Presidenza del consiglio comunale di Milano fa sapere che “di Amicone non si è mai discusso. Il nome è emerso in una delle proposte avanzate oggi dal consigliere di fratelli d’Italia Andrea Mascaretti insieme a quella di Vincenzo La Russa, proposta mai discussa né votata perché Mascaretti ha abbandonato l'aula non volendo partecipare al voto”. (Com)