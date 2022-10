Ue: Borrell, necessario dotarsi di strumenti comuni dove la forza ha sempre più peso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa deve dotarsi di strumenti comuni per far fronte alle minacce dove la forza e le relazioni di forza hanno un peso sempre maggiore. Dobbiamo essere coscienti che l'ordine basato sulle regole non è più sufficiente. Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, Josep Borrell, nel ritirare un premio che gli è stato assegnato dalla Fundacion Carlos de Amberes di Madrid, e auspicando un rafforzamento della capacità militare. "L'Europa non ha un esercito, anche se a Bruxelles ho moltissimi consiglieri militari. L'esercito lo hanno gli Stati membri e sono solo loro che possono mobilitarli". "Questa guerra ci obbliga a dover fare uno sforzo nelle spese militari", ha evidenziato Borrell, ricordando come questa voce di spesa sia al di sotto del livello del 2008, prima della grave crisi finanziaria. Borrell ha poi sottolineato come l'Ue nel corso degli anni abbia commesso un "grande errore strategico" nel mettere la sua dipendenza energetica nella mani di un fornitore "poco affidabile" come il presidente russo Vladimir Putin. L'Alto rappresentante ha ammonito che questo dovrà portare necessariamente l'Ue a ripensare le relazioni con la Cina, che sarà allo stesso tempo "socio e rivale". (Spm)