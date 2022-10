Ucraina: G7, attacchi missilistici russi sono crimini di guerra, Putin responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di Stato e di governo dei Paesi parte del G7 hanno condannato con la massima forza possibile come “crimini di guerra” gli attacchi missilistici che la Russia ha effettuato ieri e oggi contro l'Ucraina, ritenendo che il presidente della Russia, Vladimir Putin, e gli altri responsabili debbano renderne conto. È quanto si legge nel comunicato diffuso al termine del vertice straordinario del G7, tenuto in videoconferenza con la partecipazione del presidente ucraino, Volodymyr Zelenksy. La qualificazione degli attacchi missilistici “indiscriminati” come “crimini di guerra” è stata ribadita anche dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz. La riunione è stata convocata a seguito dei bombardamenti russi che hanno colpito “le infrastrutture e le città” dell'ex repubblica sovietica, provocando la morte di “civili innocenti”. Con questi attacchi, il G7 “condanna fermamente e inequivocabilmente l'illegale tentativo di annessione” da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, nonché della repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli. Il gruppo ribadisce “solennemente” che non riconoscerà “mai queste annessioni illegali o i referendum farsa che la Russia usa per giustificarle”. Secondo il G7, Mosca ha “palesemente” violato i principi della Carta dell'Onu. Inoltre, la Russia non ha e non può avere “una base legittima per modificare i confini dell'Ucraina”. Tutti i Paesi sono quindi chiamati a “rifiutare queste violazioni del diritto internazionale e chiedere alla Russia di cessare tutte le ostilità” in Ucraina con il ritiro “immediato, completo e senza condizioni di tutte le sue truppe ed equipaggiamenti militari” dal Paese aggredito. (segue) (Geb)