Governo: Meloni, il nostro sarà l'esecutivo più politico di sempre

- "I governi sono politici quando hanno un mandato popolare, una guida politica, una maggioranza nata nelle urne e non nel palazzo, un programma e una visione chiari. Proprio per realizzare quella visione e quel programma coinvolgeremo le persone più adatte: nessuno si illuda che cambieremo idee e obiettivi rispetto a quelli per i quali siamo stati votati. Il nostro sarà il governo più politico di sempre". È quanto dichiara la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al termine di una giornata di lavoro a Montecitorio. Anche oggi la leader di Fd'I ha trattato e approfondito i dossier che l’Italia si trova ad affrontare nell'immediato, dal caro-bollette all'approvvigionamento energetico, passando per la legge di Bilancio. (Rin)