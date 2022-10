© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria è stata eletta membro del Consiglio per i diritti umani per il mandato 2023-2025, durante la riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. L'Algeria ha ottenuto 178 voti dai membri dell'Assemblea. Oltre ad Algeria, sono stati eletti Belgio, Cile, Bangladesh, Costa Rica, Georgia, Germania, Kirghizistan, Maldive, Marocco, Romania, Sud Africa, Sudan e Vietnam. (Ala)